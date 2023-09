Geen goud en juwelen in Poeldijkse kluis, maar een leeg geldbakje en een tas voor briefpapier

Wat zit er nou toch in de kluis die gevonden is in de monumentale groente- en fruitveiling in Poeldijk? Dat was de wekenlang de grote vraag. Vrijdagmiddag kreeg Koos Verbeek de eer om de kluis te openen tijdens een speciale ceremonie. De inhoud viel een beetje tegen, want er lagen geen goud of juwelen in, maar slechts een lege geldla en een tas om briefpapier in te bewaren. Die was ook leeg.