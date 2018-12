Geen plek meer voor Coco de papegaai

In september startten Ton en Sylvia met de opbouw van het dorp en dit kostte ze zo’n anderhalve maand. Je bedenkt het zo gek niet of het staat er: van een enorme berg waar de skiërs vanaf roetsjen tot aan een fontein die echt water rondpompt. Het kostte een fortuin want alles, op de kerk die pontificaal in het midden staat na, is van hét kerstdorpenmerk Leemax. Met deze aankoop kreeg het duo acht jaar geleden het virus te pakken. Inmiddels staan er dik over de honderd bouwwerkjes. Dankzij de vele lichtjes en muziekjes waar deze mee uitgerust zijn is aan gezelligheid geen gebrek, maar praktisch is anders. Zo moesten de verjaardagen van zowel Ton als Sylvia in november bij familie worden gevierd.