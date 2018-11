Geen uitkering door Disneyverzameling: ‘Ik ben geen Dagobert Duck’

Disneyfiguren en stripboeken, overal waar je kijkt. In de slaapkamer in zijn huis in Naaldwijk is geen leeg hoekje meer over. Aan het plafond hangen vliegtuigjes en vliegers met Donald Duck erop. Honderden Mickey Mouse-figuurtjes staren je aan. Fantablikjes met daarop Disneyfiguren en een Mickey Mouse-kinderstoel. En natuurlijk stapels en stapels stripboeken. Het zijn de classics waar Bunk van houdt: Mickey Mouse, Donald Duck, Pluto. Alles wat in het Nederlands is uitgekomen over die figuren staat zo ongeveer bij hem thuis. ,,Het begon met stripboeken, maar daarna ben ik er figuurtjes van gaan verzamelen. En als ik ergens voor ga, wil ik ook alles hebben.’’



Maar nu dreigt hij alles kwijt te raken. Bunk ligt sinds mei in scheiding. ,,Mijn vrouw was kostwinner. Ik breng maandelijks wat binnen door mijn handel in stripboeken, maar dat is niet genoeg om van rond te komen. Ongeveer 300 euro. Werken kan ik niet door psychische en lichamelijke problemen. Maar ze willen me geen uitkering geven, tot ik mijn verzameling weg doe. En dat zal ik nooit doen. Dit is mijn levenswerk van 30 jaar.’’



Een jaar geleden zag de wereld er nog rooskleuriger uit voor Bunk. Hij had grootse plannen met zijn Disneyspullen. Het centrum van Naaldwijk kreeg een opknapbeurt en volgens Bunk miste er nog één ding: een Westlands Disneymuseum. ,,Ik wil dit delen met de buitenwereld. Iedereen die deze kamer binnenloopt, wordt weer een beetje kind. Je ziet de glinstering in de ogen. En als ik meer ruimte had om een mooie tentoonstelling te maken, zou ik nog meer kunnen laten zien.”