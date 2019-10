Geliefde wielrenner Wout van den Berg overleden

Familie van verongeluk­te Rico (23): ‘Hij had nog geleefd als daar een hek had gestaan’

28 oktober Scooterrijder Rico Jansen (23), die zaterdagnacht verongelukte in Vlaardingen, had nog geleefd als hij een hek of waarschuwingsbord was tegengekomen. Daar is de familie van de Maaslander van overtuigd. ,,Zijn dood had voorkomen kunnen worden.’’