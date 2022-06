Gemeente en provincie blijven flink van mening verschillen over toekomst Floragebied: ‘Westland voelt zich niet gehoord’

Omwonenden The Mall zijn al jaren durende ‘straatter­reur’ zat: ‘Toeteren en ruzies voor onze deur’

File tot aan de voordeur. Omwonenden van Westfield Mall of the Netherlands zijn het helemaal zat. In het pinksterweekeinde was het weer helemaal mis rond het winkelcentrum. Wat de gemeente ook probeert om het verkeer ‘in goede banen’ te leiden, niets helpt afdoende, menen zij. ,,Wij zijn slachtoffer van de falende infrastructuur.”

