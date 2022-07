Verkeersru­zie eindigt in vechtpar­tij met meer dan tien personen: vrouw met glas in gezicht geslagen

Een aanrijding in het Brabantse Oosterhout is zaterdagnacht helemaal uit de hand gelopen. Er ontstond een verkeersruzie die uitmondde in een vechtpartij, waar volgens de politie meer dan tien personen bij waren betrokken. Een 28-jarige vrouw raakte gewond nadat ze door een andere vrouw met glas in haar gezicht werd geslagen. Een rijbewijsloze bestuurder uit Delft weigerde een blaastest en is ook aangehouden.

26 juli