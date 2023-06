Gemeente verwijdert karrenvracht aan kroos dat voor problemen zorgt in wijk Juliahof

Twee minuten met Tamara (13) zet nog nooit opgebouwde krattenin­stal­la­tie van Jan Schoonho­ven in elkaar

Jan Schoonhoven ontwierp in 1965 een installatie: een ritmisch, ruimtelijk ontwerp van gestapelde kratjes. Maar die installatie bestond alleen op papier, is nooit opgebouwd. Tot nu. De 13-jarige Tamara Ayala Gomez had de eer om het kunstwerk van de beeldend kunstenaar in elkaar te zetten. ,,Echt een heel bijzondere ervaring.”