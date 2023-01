Gemeente Westland krijgt complimenten van provincie: begroting kent weinig risico’s

Nederland sjokt weer onder tl-buizen door in de kantoor­tuin: ‘Op bouwplek heb je minder geluiden’

Nu de coronapandemie voorbij is keert werkend Nederland terug naar kantoor, ook al gebeurt dat in eerste instantie nog gedeeltelijk. Koen Durlinger (29) kent het leven in deze welbekende ‘kantoortuinen’ als geen ander. Met een speciale gids hoopt hij iedereen te helpen ‘overleven’ onder de tl-verlichting en bij de koffieautomaat.

21 januari