Gemeente zoekt naar oplossing voor geluidsoverlast tennispark Monster

De geluidsoverlast komt volgens wethouder Anko Goudswaard (GemeenteBelang Westland, sport) vooral door de nieuwe sport padel, die enorm in opkomst is. Padel is een combinatie van tennis en squash en wordt gespeeld op een baan met vier glazen wanden. ,,Er wordt geluidsoverlast ervaren en ik heb daarover met inwoners gesproken”, zei Goudswaard tegen de gemeenteraad. ,,En ik ben op de club geweest. De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH, red.) heeft metingen gedaan en afhankelijk van de uitkomst bepalen we de oplossingsroute.”

De wethouder verwacht het rapport van de ODH volgende week. ,,Daarna willen we snel doorschakelen”, stelt de wethouder. ,,Maar we gaan sowieso nog met elkaar om tafel zitten, ongeacht de uitkomst van de geluidsmetingen.”

Tennisvereniging MLTV’90 en voetbalclub SC Monster willen graag samen verder op sportpark Polanen in Monster, maar die wens is voorlopig in de ijskast gezet. Wethouder Pieter Varekamp (VVD), die in de vorige collegeperiode sport in zijn portefeuille had, zei vorig jaar dat de gemeente daar geen geld voor heeft en dat beide clubs voorlopig ook geen problemen hebben met de capaciteit.