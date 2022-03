Gemeentebestuur geeft groen licht aan huisvesting arbeidsmigranten: ‘Dit is echt heel jammer’

Benefiet­con­cert voor Oekraïne in de Oude Kerk in Maasland

Westlanders en Maaslanders kunnen zich opmaken voor een bijzonder evenement. De Oude Kerk in Maasland is zaterdag 26 maart het decor van een optreden van het gelegenheidsgezelschap Het Orkest voor de Vrede. Het evenement is onderdeel van vijf benefietconcerten voor Oekraïne. De Nederlandse dirigent Jeroen Weierink is de initiatiefnemer, in samenwerking met stichting MAX Maakt Mogelijk.

25 maart