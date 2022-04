Gemeentebestuur is vragen van Westland Verstandig over gele zakken spuugzat en geeft geen antwoord meer

Specifieke locatie

‘Uw vraag gaat over een situatie op een specifieke locatie, maar u betrekt deze situatie op het gehele Westland’, laat wethouder Snijders namens het college in een schriftelijke reactie aan Westland Verstandig weten. ‘Uw standpunt ten aanzien van de inzameling van pbd (plastic, blik en drinkpakken, red.) met zakken is ons bekend. Dit soort vragen beantwoordt dit college niet meer via deze weg. Voor afhandeling van deze vragen wordt verwezen naar het meldpunt Openbare Ruimte. Een melding kan door de betreffende bewoner worden gedaan via het meldingsformulier op de website, via de afvalapp of via de Buiten Beter app’.