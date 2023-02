Gemeentebestuur wil zwembad De Waterman sluiten, maar Westland Verstandig gooit de kont tegen de krib

Automobi­list laat fietser gewond achter na aanrijding, politie zoekt doorgere­den bestuurder

Een automobilist is maandagavond doorgereden na een ongeluk op de N211 in Poeldijk. De bestuurder kwam in aanrijding met een fietser, die daarbij gewond raakte. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de automobilist al was vertrokken.