Gemeenteraad wil meer kansen voor lokale ondernemers bij klussen van gemeente

Geen kerstbomen voor 1 euro bij Ikea, maar bij deze bouwmarkt zijn de goedkope bomen niet aan te slepen

De sint is het land nog niet uit, maar consumenten zijn nu al in groten getale kerstbomen aan het inslaan. De afgelopen jaren kon je al een boom krijgen voor een euro bij Ikea. Maar het bedrijf is ermee gestopt omdat het niet duurzaam is. Klanten balen, maar hebben alternatieven gevonden. Bij bouwmarkt Bauhaus zijn de bomen niet aan te slepen.

1 december