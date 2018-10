Genieten, maar te weinig van het eten

De eerste bewoners zouden uit de bedstede vallen als ze zien waarin hun boerderij is uitgegroeid. De Viersprong is dè feestlocatie voor het Westland en wordt ver vooruit geboekt voor trouwerijen, verjaardagen en jubilea.



Het is groot, kent verschillende ruimtes voor vergaderingen, heeft meerdere bars, een gezellig binnenterras en een à la carte restaurant. Zee en duinen liggen op loopafstand en je wordt er welkom geheten als een lang verloren zoon of dochter. Voor honden is er zelfs onmiddellijk een aai over de bol. We verwachten hier geen haute cuisine, maar stevige en eerlijke bistrogerechten, waar je in eenvoud heerlijk van kunt genieten. Een garnalencocktail, een gebraden kippetje met dikke frieten, sliptongetjes, dat werk.



We worden op voorhand niet teleurgesteld. Er is een heleboel in die range te bestellen; stevige vleesporties (waaronder het smaakvolle MRIJ-rund), ossenhaas, zeetong of een pannetje mosselen. En dat niet alleen, de keuken kijkt over de grenzen en biedt ook beef tataki, vegetarische wonton, Tom kha kai (Thaise kippensoep met kokosmelk) en sushi rolls. 'Njoy', lezen we ook. Dat is geen gerecht, maar de wens dat je ervan gaat genieten.



