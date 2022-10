Genoeg groente en fruit in supermarkt ondanks crisis glastuinbouw: ‘Kans op tekorten is erg klein’

De ondernemersorganisaties Plantum en Glastuinbouw Nederland waarschuwden eerder dat bijna een derde van de glastuinbouwondernemers in ons land rekeningen niet meer kan betalen of op korte termijn in liquiditeitsproblemen komt. Hierdoor zullen er de komende tijd minder Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten op de markt beschikbaar zijn.

CBL, brancheorganisatie van supermarkten, wijst er echter op dat een heel groot deel van deze productie voor de export is bestemd. ,,Tussen de 70 en 80 procent gaat naar buiten. De kans dat er in onze supermarkten tekorten ontstaan is heel klein. Daar krijgen wij ook geen signalen van”, aldus de woordvoerster.

Effect

De organisatie voorziet wel dat de prijzen van groenten en fruit verder omhoog gaan als gevolg van de stijgende kosten voor onder meer energie en grondstoffen. ,,Dat heeft in heel de keten effect op de prijzen en uiteindelijk dus ook aan het eind in de supermarkt.”

Brancheorganisatie GroentenFruithuis stelt in een reactie dat als er schaarste is in het aanbod het ‘ongetwijfeld prijsopdrijvend zal gaan werken’. Maar de organisatie verwacht, net als het CBL, dat het aanbod in de supers waarschijnlijk niet gaat afnemen.

Quote Al met al is het momenteel koffiedik kijken

,,Wat wij zien is dat er in Nederland veel minder tomaten vanonder de belichting vandaan komen. Maar in Spanje is juist weer veel meer aangeplant, waarmee het gat dat in Nederland valt wel opgevuld zou kunnen worden”, zegt een woordvoerster. ,,Maar de vraag is: komen die tomaten naar Nederland? Al met al is het momenteel koffiedik kijken”, vervolgt ze.

