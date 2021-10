George (68) doet het gewoon: voor de liefde emigreren naar Brazilië ‘Communiceren doe ik via Google Translate’

Slechts vier bezoeken aan Brazilië deden molenaar George Middendorp besluiten een nieuw leven te beginnen in een land waar hij de taal amper spreekt en waar hij amper sociale contacten heeft. Toch heeft de 68-jarige Westlander dit over voor maar één persoon: zijn grote liefde, Elizabete.

Komende week zegt hij zijn naasten en zijn geliefde molen De Windlust gedag om zich in te vestigen in het grootste land van Zuid-Amerika: Brazilië. ,,Dat is wat liefde met je doet”, zegt de geboren en getogen Wateringer. Al 21 jaar wordt zijn naam in één adem genoemd met die van de stellingmolen aan de Heulweg in Wateringen. ,,Als ik niet zou emigreren, was ik nog wel wat langer aangebleven als vrijwillig molenaar”, merkt hij op.

Middendorp en zijn vriendin Elizabete kennen elkaar sinds 2017. ,,Al vier keer ben ik daar geweest en zij twee keer hier. Zij vindt het in Nederland veel te koud en ook het inburgeringsexamen hier is een drama. Die kant op gaat toch wat makkelijker, alhoewel ik best veel moeite moest doen om een visum te krijgen.”

Volledig scherm Molenaar George Middendorp en zijn vriendin Elizabete. © Privéfoto Middendorp verhuist naar de staat Rondônia in het hart van Brazilië, net onder de Amazone. ,,Ik ga vijftig jaar terug in de tijd.” De voertaal daar is Portugees. ,,Met het leren van de Portugese taal ben ik intensief bezig. Maar het is een verschrikking. Google Translate biedt uitkomst, anders was het ook niet zover gekomen.”



De keuze voor een buitenlands avontuur viel wat minder in de smaak bij zijn familie. ,,Na mijn scheiding in 2015 heb ik altijd gezegd: ik blijf niet alleen. Er zijn zat mensen die het heerlijk vinden om alleen te zijn, maar ik niet.”



,,De vriendin van een vriend van mij komt uit Brazilië”, vervolgt Middendorp. ,,Bij haar heb ik vier jaar geleden een balletje opgegooid in de trant van ‘als je iemand weet, dan houd ik me aanbevolen’. Ik rekende nergens op, maar het is toch gebeurd.”

Nog maar heel even en dan laat hij huis en haard achter om naar Brazilië te vertrekken. ,,Donderdag heb ik een afspraak staan voor een PCR-test en zaterdag vlieg ik.”

Als het aan Middendorp ligt, strijkt hij uiteindelijk met zijn vriendin neer in Holambra, een stukje Nederland in Brazilië op 4000 kilometer afstand van Rondônia. ,,Daar staat ook een molen”, jubelt hij. ,,Met de molenaar van die molen (ook een Westlander van origine) heb ik al contact. Dus wie weet kan ik toch weer wieken laten draaien.”

In oktober 2000 legde de Wateringer met goed gevolg een molenaarsexamen af en sindsdien draait hij minimaal twee dagen per week met heel veel plezier. Vrijwillig molenaar ben je niet zomaar. Aan het vak gaat twee jaar studie (‘taaie theorie’) en praktijkervaring vooraf. Logisch, vindt Middendorp, want bij onoordeelkundig handelen zijn schade en leed niet te overzien. ,,Je moet alle seizoenen een keer meegemaakt hebben”, legt de Westlander uit.

Een goede molenaar, aldus Middendorp, let altijd op het weer. ,, Van jongs af aan ben ik eigenlijk al in het weer geïnteresseerd.” Met molens was hij als kind veel minder bezig. Die interesse sloeg pas op latere leeftijd aan, na het grootbrengen van zijn dochter. ,,Toen kreeg ik wat meer tijd om aan andere dingen te besteden. Op een gegeven moment zag ik in een lokale krant een oproep staan voor een vrijwillig molenaar. Daarop heb ik gereageerd. Ik kon meteen langskomen en ben niet meer weggegaan.”

Volledig scherm George Middendorp zwaait na 21 jaar vrijwillig molenaar te zijn geweest af. © Thierry Schut

Zijn functie is onbezoldigd. ,,Financieel levert het mij niks op, maar ik mag graag met de molen ‘spelen’.” ‘Vrijwillig is niet vrijblijvend’. Een opmerking die je veel hoort binnen het vrijwilligerswerk en wat volgens Middendorp ook zeker van toepassing is op molenaars. ,,De continuïteit van het werk is heel belangrijk.”

Zeilen hijsen, de molen ‘op de wind’ zetten, onderhoud plegen, meel malen en inpakken, een werkdag vliegt volgens Middendorp voorbij. Elke keer opnieuw geniet hij ervan om de machtige machine onder controle te houden. ,,De wind is hier zo ongelijk als wat. Gelukkig is het altijd goed gegaan. Eén keer ging het bijna fout, maar tot mijn grote opluchting bleven de wieken eraan hangen. In de dagen daarna stond ik met knikkende knieën achter de staart op het moment dat de molen hard liep”, bekent hij.

Terugkijkend vertelt hij dat het een geweldig vak is. Hij bewaart vooral mooie herinneringen aan de Molendagen en Open Monumentendagen. Tijdens die dagen kreeg hij altijd veel belangstellenden over de vloer. ,,Het recordaantal bezoekers op één dag was 325”, zegt Middendorp trots.

Ook ontving hij jarenlang schoolklassen in de molen. ,,Dat waren kinderen die de eerste heilige communie deden. Ze konden dan zelf bekijken hoe het meel voor hosties gemalen wordt. Soms moest je wel twintig paar ogen hebben om alles in de gaten te houden”, lacht hij.

Bruidsparen die trouwfoto’s wilden maken, werden eveneens altijd met open armen ontvangen. Net als toeristen van over de hele wereld.

Al zevenhonderd jaar is de molen een baken in Wateringen. De huidige stenen stellingmolen stamt uit 1869. Het is de hoogste molen van het Westland, vanaf de grond tot wiektop 38,5 meter. En nog steeds is hij in bedrijf. “We malen meel voor Meesterbakker Roodenrijs. En voor Veevoeders Gebr Bom, die beneden in de molen zit en daar allerlei diervoeders verkoopt, wordt gerstemeel gemalen.”

Volledig scherm Een werkdag op de molen vliegt voorbij, aldus molenaar George Middendorp. © Thierry Schut

Vandaag zwaait Middendorp officieel af als molenaar van Molen Windlust. ,,Ik laat het allemaal maar over me heen komen.”

Ter gelegenheid van zijn afscheid is hij al een dagje uit geweest met een groepje vakbroeders. ,,Daar had ik niet op gerekend, en het was een aangename verrassing. We zijn in het land verschillende molens gaan bekijken.”

Middendorp is zelf erg gecharmeerd van houtzaagmolens, een type dat onder meer in Leidschendam staat. ,,Al eeuwen wordt het houtzagersambacht er uitgevoerd. Geweldig, hoe dat stukje oude techniek werkt.”

Met het volste vertrouwen geeft George Middendorp het stokje over aan het molenaarskoppel Bram en Judith Wildenberg. Een woord van dank is er tot slot aan het adres van Stichting ‘Vrienden van de Wateringse molen'. ,,Ik heb altijd alles voor de molen gekregen wat ik wilde en daar ben ik het bestuur erg dankbaar voor.”

