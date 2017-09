Gerard Kester heeft liever het etiket dan de wijn

Hij is niet vies van een glaasje wijn, weet ook wat hij lekker vindt, ,,maar ik weet meer van wijnetiketten." De hobbykamer van Gerard Kester (75) heeft een wand vol albums, geordend naar land, streek, thema en chateau. In totaal zo'n 125.000 etiketten, maar gezien de vele dozen en stapeltjes eromheen zijn er veel meer in huis. Verontschuldigend: ,,Die zijn vooral voor het ruilen, want dat is naast het verzamelen ook heel belangrijk."



Vroeger was hij postzegelverzamelaar, maar toen hij ontdekte dat het compleet maken van een collectie hem tot de bedelstaf zou brengen, is hij daarmee gestopt. ,,Wijnetiketten zijn in principe zonder waarde, al dreigt dat steeds meer te veranderen. Je ziet ze nu ook al op verkoopwebsites, het geld dringt op, hoe triest ook. Veel mensen denken onterecht dat ze veel waard zijn."



Kester schat dat er in de wereld vele miljoenen verschillende wijnetiketten zijn. De Nederlandse verzamelaars zijn niet de enigen; er zijn onderlinge contacten met wijnetikettenclubs in andere Europese landen. Ook zijn er verschillende soorten vinografianen, sommigen verzamelen 'de wereld', Kester beperkt zich tot Frankrijk, Duitsland en Italië.