Buurtbewo­ners willen tennisclub niet kwijt: ‘Alles aan doen om woningbouw tegen te houden’

De zoektocht naar een nieuwe locatie voor tennis- en padelvereniging MLTV’90 in Monster is in volle gang. Een aantal bewoners zegt zóveel overlast te ervaren van spelers, licht, geluid en geparkeerde auto’s in de wijk dat verkassen nog de enige optie lijkt. Dit tot groot verdriet van veel andere buurtbewoners die vrezen dat met het vertrek van de tennis ook de gezelligheid, saamhorigheid en sociale controle in de wijk verdwijnt. ,,Bizar dat drie mensen dit voor elkaar kunnen krijgen.”