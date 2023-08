Na overvolle asiels ook dierenhos­pi­taal bomvol: ‘Laat je kat helpen, we zijn radeloos’

Ze kunnen het niet meer aan, de asiels zitten overvol en ook bijna alle ‘bedden’ van het dierenhospitaal in Den Haag zijn bezet. ,,Oorzaak van deze malaise is het feit dat katteneigenaren het nalaten om hun kat te laten castreren of te steriliseren”, zegt de Dierenambulance. ,,Daarom roepen we op: ‘Alsjeblieft, help je kat!’”