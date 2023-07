Amateur­clubs profiteren van miljoenen­trans­fer Emanuel Emegha: ‘We vangen tussen 10.000 en 15.000 euro’

Toen Emanuel Emegha als jong broekie over de Haagse amateurvelden dribbelde, kon niemand voorzien dat hij jaren later een transfer van 13 miljoen euro naar de Franse competitie zou maken. Het nieuws werd bij zijn jeugdclubs WIK en RKSV Vredenburch met gejuich ontvangen, want ook daar rinkelt de kassa flink. ,,Een Emanuel Emegha-toernooi organiseren zou ik mooi vinden.”