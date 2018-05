Gesprekken over overname Fonds Westland door Fonds 1818

Fonds 1818 geeft geld en begeleiding aan projecten in Delft, Den Haag, Zoetermeer, Leiden en de Duin- en Bollenstreek. Krijgen Westlandse projecten er dan meer concurrentie bij als het gaat om fondsenwerving? Volgens voorzitter Mark Stolk is dat niet zo. ,,Wij hebben jaarlijks ongeveer 350.000 euro te besteden. Als we opgaan in Fonds 1818 is er per Westlander meer geld beschikbaar. Wij kunnen nu drie euro per persoon besteden, bij Fonds 1818 is dat nu tien euro per persoon in hun gebied.”