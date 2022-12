Gettoblasters, hangjongeren en drugsoverlast? ‘Welnee, dit wordt een speelplek voor de jeugd’

Bob (36) begint sauna tijdens energie- en gascrisis: ‘Het is kop of munt – erop of eronder’

‘Geloof, ook als je er niet in gelooft.’ Met dat in acht genomen, begint Bob Schinkel zijn sauna HEAT. Te midden van een energie- en gascrisis, terwijl andere badhuizen de deuren sluiten. ,,Als je dit overleeft, overleef je alles. En als we gaan, dan gaan we hard.”

9 december