Geven en nemen rondom de padelbanen in Monster?

Overlast padelbanen Monster

Ik ben zelf lid van MLTV’90. Ik geef toe, het geluid van padelsport is heviger is dan van tennis. Ik begrijp de irritatie. De vereniging hield een enquête onder omwonenden. Van de tachtig formulieren kwam de helft terug en slechts drie mensen gaven aan dat de vereniging weg moet. Er is ook gesteld dat er harde muziek is en er feesten zijn. Twee- of driemaal per jaar, gedurende een open toernooi, wordt op een enkele doordeweekse avond buiten muziek gedraaid, waarbij rekening wordt gehouden met de buurt. Ook van SV Monster horen wij, zeker als de wind verkeerd staat, zacht geschreeuw en muziek. Het is een kwestie van geven en nemen. Dat is tegenwoordig voor veel mensen moeilijk. MLTV’90 is reeds bezig met oplossingen (geluidsschermen), samen met de gemeente Westland, maar sommige omwonenden zijn al uitgepraat. MLTV’90 zit hier al zestig jaar en geeft achthonderd leden hun ontspanning. Er moet toch een oplossing zijn?

Peter Duijkers

Monster