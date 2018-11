Gewonde bij aanrijding op Poeldijkseweg

De auto belandde door de klap in de berm. Ambulancepersoneel was in eerste instantie opgeroepen uit angst voor een zware beknelling, maar verzorgde ter plekke de verwondingen van de twee inzittenden van de auto . Een van hen is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.



Door de aanrijding was een deel van de weg tijdelijk afgezet. Het verkeer richting de Lozerlaan moest daardoor omrijden.



Elke ochtend het nieuws uit Westland in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!