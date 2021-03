Gezond blijven en de horeca steunen? Romy en Roy laten mensen 10.000 stappen zetten

Golden Earring Radar Love: Het nummer waarin alles samenkomt wat de Golden Earring zo uniek maakt

7 maart Het is de rocksong die het ruimtevaartuig Pathfinder weer in beweging zette, de beste plaat voor in de auto, en het nummer waarin alles samen komt wat de Golden Earring zo uniek maakt. Kenners over Radar Love, het liedje dat donderdag 11 maart om 17.15 uur in heel Nederland is te horen.