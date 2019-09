Gezond eten, maar dan op een eenvoudige manier: ‘Wij zijn niet de nieuwe Fajah Lourens’

‘Begin echt bij hoofdstuk 1 en blader niet meteen door naar de recepten!’ Het staat al bij de inleiding in het boek, maar tijdens het interview zeggen Monique Ammerlaan en Marjolein van Dop het nog maar eens: Ze hebben Doe effe gezond niet alleen als kookboek geschreven, er is ook uitgebreide uitleg over hóe je gezond moet eten. ,,Maar een dieetboek is het ook niet, we hebben namelijk een hekel aan het woord dieet’’, zegt Ammerlaan.