‘Giftige wolfspin’ kruipt uit bananentros en geeft Monsterse Jessica schrik van haar leven: ‘Doodeng’

Nietsvermoedend legde Jessica Taal (34) uit Monster gisteren een volle tros bananen in de fruitschaal in haar serre. Wat zij niet wist was dat een geduchte jager zich schuil hield tussen de vruchten.

De hele weg vanuit de supermarkt, langs de kassa, in de boodschappentas, mee in de bakfiets en daarna in de fruitschaal, leek er niets aan de hand met de tros bananen die Taal had gekocht bij de Hoogvliet in Monster. Maar toen de tros enige tijd in de fruitschaal had gelegen zag ze ineens iets vreemds. ,,Ik zag ineens een soort web onder de knot zitten, het was een soort omhulsel.”

In de stem van Taal, die naar eigen zeggen panisch is voor spinnen, is nog steeds de angst te horen. Maar hoe bang ze ook was, ze moest zelf op onderzoek uitgaan aangezien haar kinderen van twee en vier jaar later die dag thuiskwamen en haar man niet thuis was. ,,Mijn tweejarige kind is allergisch voor insecten, zelfs na een muggenbeet zwelt ie helemaal op.” Ze ging daarom voorzichtig op onderzoek uit. ,,Ik kon behalve dit spinnenhuisje niks vinden en besloot de tros af te spoelen en te ontdoen van de cocon”, zegt Taal die al haar moed bij elkaar had geraapt om het klusje te klaren. ,,Toen ik de bananen weer had teruggelegd heb ik mijn man geïnformeerd. We bedachten dat er doorgaans maar twee soorten spinnen in een bananentros kunnen zitten, de tarantula en de wolfsspin.”

Een verontrustende gedachte vond Taal, maar er zat niets anders op dan het hele huis uit te pluizen. ,,Ik zag niets en vond het heel eng.” Lange tijd wist de spin zich verborgen te houden, maar de voorgevoelens van Taal bleken juist. ,,Toen mijn man na zijn werk thuis kwam, betrapte hij een hele grote spin in de serre, op nog geen twee meter van de fruitschaal.”

Halfdood

De paniek sloeg op dat moment pas echt toe bij Taal. ,,Toen mijn man hem had gevangen en halfdood geknepen, heb ik het beest gezien. Ik heb er niet aan gedacht er een foto van te maken. Ik weet dat mijn man de spin op een discrete wijze heeft weggegooid, volgens mij in de container, maar daar wil ik niks van weten. Ik vond het doodeng.”

Quote Volgens ons gaat het om de variant die wel degelijk gevaarlijk is voor mensen Jessica Taal

De kenmerken van de spin werden door het stel op internet opgezocht. ,,De eerste keer was het gelijk raak. Mijn man wist het zeker, het ging om een giftige wolfspin.” In Nederland komen talloze wolfspinsoorten voor, die ongevaarlijk zijn voor mensen, maar volgens Taal was de betreffende spin beduidend groter dan spinnen die normaal in Nederland gezien worden. Om welke soort het in dit geval ging, is niet te achterhalen aangezien het beestje doodgeknepen in de prullenbak is beland. ,,Volgens ons gaat het om de variant die wel degelijk gevaarlijk is voor mensen. Omdat mijn kind onwijs allergisch is, hebben we drastische maatregelen genomen.”

Grondig wassen

Volgens de directeur van ReptielenZoo Serpo in Rijswijk, Walter Getreuer, is er geen reden tot paniek. Hij geeft aan dat alle spinnen in principe giftig zijn, ‘maar bijna nooit schadelijk voor mensen.’ Maar als het wel om de ‘gevaarlijke variant’ gaat die Taal omschrijft, kan een beet van deze wolfspin pijnlijk zijn. En zelfs dodelijk bij mensen met een zwak hart. De kans dat dit het geval is, is volgens Getreuer echter zeer klein. ,,Het komt heel af en toe voor. Maar omdat de vruchten grondig gewassen worden in het land van herkomst voordat ze naar Nederland worden gebracht, denk ik dat het niet om een meegereisde spin gaat. Het lijkt me waarschijnlijker dat het beestje uit het magazijn van de winkel komt. Dit omdat er talloze soorten wolfspinnen gewoon in Nederland voorkomen.”

Horrorspin

In november vorig jaar troffen twee mensen uit Ridderkerk ook een wolfspin aan, die tussen de bananen vandaan kwam. En een maand daarvoor werd een ‘horrorspin’ in Den Haag aangetroffen.