Gina (12) naar finale Junior Songfestival: ‘Mijn vader helpt met álles wat je maar kan bedenken’

Twee Minuten Met Hersenen én spierbal­len trainen; Rijswijkse bieb zet klanten in bij verhuizing: ‘Goed gejat’

De Rijswijkse vestiging van bibliotheek Rijn aan de Vliet gaat verhuizen, en zet haar klanten daarvoor in. De bibliotheek biedt tot 30 juni de kans zo veel mogelijk boeken te lenen, en ze weer terug te brengen op de nieuwe locatie. Directeur Gerard Hendriks (62) lijkt dus niet alleen thuis in de boekenwereld, maar ook in de marketing. Helemaal origineel is het idee alleen niet.