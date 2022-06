Gloednieuwe Amerikaanse pick-up op corsoboot getakeld: ‘Je wilt niet dat daar iets mee gebeurt’

Het was wel even spannend, toen deze gloednieuwe Dodge Ram 1500 in de lucht hing. Met uiterste precisie werd de Amerikaanse auto vanmiddag op een Westlandse schuit gehesen. Je mag je afvragen waarom de eigenaar van zo’n dure auto zulke stunts uithaalt, maar in het Westland doen ze alles voor een spectaculaire corsoboot.

De auto is van Van Leersum & zn., een autobedrijf in Naaldwijk en sponsor van de boot die vanaf donderdag te zien is in de stoet van het Varend Corso. Op hun boot mag een vierwieler niet ontbreken. De komende dagen zal die nog versierd worden met diverse bloemen en planten.

Ton van Zeijl is eigenaar van de schuit waar de Dodge Ram momenteel op staat. ,,Het is allemaal heel netjes gegaan. Uiteraard waren de mannen van Van Leersum er ook bij om alles in goede banen te leiden. Dit is een spiksplinternieuwe auto, dus je wilt niet dat daar iets mee gebeurt.”

Zonder krasjes

De spanning is nog niet geweken. Want vanaf donderdag moet Van Zeijl als schipper zorgen dat de pick-up ook weer zonder krasjes het Varend Corso doorstaat. ,,Daarvoor moest de schuit meer ballast hebben. De auto is namelijk 1,90 meter hoog en we gaan onder bruggen door van 1,50 meter. Die boot moest vijftig centimeter zakken om te zorgen dat die auto weer heel afgeleverd kan worden en niet als cabriolet”, zegt hij lachend.

De schuit van Van Leersum is als boot nummer 32 te zien tijdens het Varend Corso. Dat start aanstaande donderdag en vaart tot en met zondag door de hele regio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.