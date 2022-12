Goed nieuws voor minima in Westland: kindpakket wordt uitgebreid

Staedion aan de slag in Westland: 150 nieuwe woningen in Wateringen

Staedion krijgt voet aan de grond in Westland. De regionale woningbouw heeft de ambitie uitgesproken om in Westland circa 500 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen aan de voorraad en de eerste 150 huizen komen in de nieuwe woonwijk Wippolderlaan in Wateringen-Noord.

7 december