Goed nieuws voor sportclubs in De Lier: sportpark De Zweth wordt eindelijk uitgebreid

In de clinch met je buren? Het is nooit te laat om in gesprek te gaan: ‘Maar denk óók na over je eigen rol’

De rechter mag zich dan hebben uitgesproken over een burenruzie in deze gemeente en de ‘overlastveroorzakers’ een boete van 100 euro per overtreding hebben opgelegd, het is nooit te laat om aan tafel te gaan en afspraken te maken. Dat is niet alleen het advies van de rechter, maar ook van de gemeente en mediators. ,,Denk óók na over je eigen rol in een conflict.”