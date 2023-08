‘Goede koffie kan doorslaggevend zijn voor succes horeca of bedrijf’

Vakantie­gan­gers opge­schrikt door een keiharde explosie op strand: ‘Het was een enorme vuurzee’

Een enorme explosie gevolgd door een verwoestende vlammenzee hebben in de nacht van maandag op dinsdag drie strandhuisjes op het strand van Vlugtenburg in ‘s-Gravenzande volledig in de as gelegd. In de huisjes lagen alleen spullen opgeslagen en er raakte gelukkig niemand gewond, maar het had zomaar anders kunnen aflopen. De politie onderzoekt mogelijke brandstichting.