Goede sfeer, maar kwaliteit moet omhoog

EVEN VRAGEN AAN Jonge rockers Beyond The Moon bemachti­gen rol in speelfilm

18:31 Binnen twee jaar van beginnend bandje naar een rol in een grote Nederlandse jeugdfilm: het lukte de Haagse 'moonrockers' van Beyond The Moon. Vanaf 18 oktober zijn zij te zien in de film Vechtmeisje, naast onder meer actrice Imanuelle Grives. ,,Een boost voor het zelfvertrouwen'', vindt gitarist Yaniv de Jong (16).