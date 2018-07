Golven eisen leven en gewonden in Monster

Het is vrijdagmiddag, even na drie uur. De lifeguards van de reddingsbrigade worden gealarmeerd. In de buurt van de strandopgang Strandweg in Ter Heijde is iemand in kritieke toestand gevonden en wordt gereanimeerd. Hulpdiensten doen wat ze kunnen, maar de drenkeling overlijdt in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.