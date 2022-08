Goud en zilver op World Police Fire Games voor wijkagent Kor op onderdeel boogschieten

Gedenkplek­ken langs de weg: ‘Sommige nabestaan­den vinden dat mooi, anderen mijden zo’n plek’

Tijdelijke gedenkplekken voor verkeersslachtoffers veranderen steeds vaker in permanente monumentjes. Nabestaanden gaan daar wisselend mee om, maar het blijft een belangrijke plaats. ,,Het is de plek waar je kind uit het leven is gerukt.”

31 juli