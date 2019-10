Granaat uit Eerste Wereldoorlog gevonden in Honselersdijk

Tijdens werkzaamheden aan de Zwaansheulbrug in Honselersdijk is vanmiddag een explosief uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het gaat om granaat van zo’n 42 centimeter lang die afkomstig is uit Frankrijk.

Nadat de bouwvakkers de granaat aantroffen, werd de Explosieven Opruimingsdienst van de Landmacht ingeschakeld. De militairen vervoerden het explosief, dat dertig kilo weegt, in een kruiwagen van het terrein. Volgens een woordvoerder van de politie wordt het explosief op een gecontroleerde manier tot ontploffing gebracht, mogelijk op het strand.

Nederland bleef tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal en buiten de strijd. Het is nog een raadsel hoe het in het Westland is gekomen. Volgens Tim de Mos van oorlogsmuseum Atlantikwall in Scheveningen zou de bom mogelijk als mijn gebruikt zijn in de Tweede Wereldoorlog. ,,Zo te zien is de granaat niet afgevuurd door een artilleriegeschut.”

Volgens De Mos gebruikten de Duitsers vaker oude munitie, overgebleven uit de vorige wereldoorlog, voor andere doeleinden. ,,Het goede materiaal ging naar het oostfront, waardoor vestingen zoals die in Hoek van Holland met ouder spul zaten. Dit type granaat werd ook weleens gebruikt als back-up voor het opblazen van bruggen om de geallieerden af te remmen.”

Het kan ook zijn dat de granaat tijdens de Tweede Wereldoorlog in Honselersdijk is beland door de Fransen. ,,Munitie uit het begin van de twintigste eeuw werd toen ook nog gebruikt. De Fransen waren in de meidagen van 1940 actief in Zeeland en rond Breda’’, zegt de Belg Cynrik De Decker, onderzoeker van Bom-Be, gespecialiseerd in het opsporen van oorlogsmunitie in de (water)bodem.

Afgelopen donderdag werd er een Franse granaat in de buurt bij Venlo door Bom-Be geruimd. ,,We zijn regelmatig in Nederland actief.’’

Ook kan het zijn dat de granaat pas na de Tweede Wereldoorlog in de Westlandse grond is beland. ,,Met munitie gebeuren de gekste dingen. Mensen nemen het als souvenir weleens vanuit België de Nederlandse grens over, krijgen dan last van een schuldgevoel en dumpen het dan ergens. Het is ook zeer plausibel dat de granaat bij zandwinning is opgepompt en in Honselersdijk is beland.’’

Volgens De Mos is het aannemelijk dat de granaat al direct na het verdrijven van de Duitsers onschadelijk is gemaakt. ,,Er lagen destijds zo veel bommen en granaten dat ze vaak op na ontmanteling ter plekke werden begraven.”

In 2013 werd bij werkzaamheden aan een andere brug, in ‘s-Gravenzande, meerdere Franse Brisantgranaten gevonden uit dezelfde periode.