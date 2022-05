Gratis Anjerconcert voor oorlogsveteranen in De Veiling in Poeldijk

Een Anjerconcert, uitgevoerd door militaire muziekkorpsen, vertelt met muziek verhalen van veteranen en hun missies. Het doel is om veteranen te steunen en te bedanken voor hun inzet in dienst van de vrede. De Anjerconcerten dragen zo bij aan maatschappelijke erkenning, waardering en zichtbaarheid voor veteranen. Daarom is het concert toegankelijk voor iedereen die hen ‘een warm hart toedraagt’.

Gratis

Het Anjerconcert is op woensdag 1 juni van 15.00 tot 17.00 uur in De Veiling in Poeldijk. Gratis toegangskaarten voor het concert kunnen aangevraagd worden via e-mail: veteranendag@gemeentewestland.nl onder vermelding van aantal kaarten (maximaal vier per persoon), naam en adres.