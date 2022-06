Gratis exposeren voor nieuwkomers: ‘Ze maken fantastische dingen die ze willen laten zien’

Wat een bijzondere expositie! Hoe hebben jullie dat bedacht?

,,We kregen steeds meer signalen over nieuwkomers die fantastische dingen maken en willen laten zien. We wonen met zó veel mensen in Westland, maar hoe goed kennen we elkaar nu eigenlijk? Klopt het beeld wel dat we van elkaars culturen hebben en welk prachtig verborgen talent kennen we nog niet? Meedoen binnen de samenleving is voor iedereen belangrijk. Daar wil Cultuur Zonder Grenzen aan bijdragen.”