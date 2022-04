Gratis met de rolstoelbakfiets over de Westlandse paden

Mijn Tuin Deze damesclub tuiniert nu zo’n vijf jaar samen: ‘Deskundig? Eigenlijk doen we altijd maar wat’

Ineke Fleur tuiniert met vriendinnen Margreet en Job op tuincomplex Arentsburgh in Voorburg. Het drietal begon met één derde tuin van 100 vierkante meter, ging over naar een hele tuin en heeft inmiddels twee tuinen naast elkaar, een ‘lap grond van 600 vierkante meter’. ,,We zijn niet super deskundig, vooral heel enthousiast. Eigenlijk doen we altijd maar wat.” Wij gingen langs voor de rubriek Mijn Tuin.

3 april