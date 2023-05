Groen licht voor collectieve waterzuivering tuinders: ‘Dit is écht goed nieuws voor de waterkwaliteit’

Troost Interieurs na vier generaties dicht: in Westland kun je geen dure, exclusieve merkmeu­bels meer kopen

Troost Interieurs in Naaldwijk is dicht. Na vier generaties. Daarmee verdwijnt in Westland de enige dure, exclusieve winkel in het hoogste woonsegment. ,,Dat wordt elders in grote steden zoeken naar topmerken.”