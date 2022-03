Groen licht voor negen appartementen in Naaldwijkse watertoren

verkiezingskoorts Bij lokale politici blijft de koorts nog wel even

Nu de tranen van vreugde en verdriet zijn opgedroogd is de verkiezingskoorts nog niet voorbij. De kiezer thuis is weer terug in zijn hok, de gekozenen gaan door met bakkeleien over wie het voor het zeggen krijgt. Westland Verstandig-winnaar Peter Duijsens is nu even koning van Westland. Maar voor hij in actie komt moet hij tot maandag wachten op de definitieve uitslag: aantallen, poppetjes en voorkeurstemmen.

18 maart