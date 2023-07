Groen licht voor renovatie De Waterman, stichting wil volgend jaar zomer weer open

Wie zich openlijk kritisch uitliet over komst azc, is mogelijk in het geheim onderzocht

Mensen die zich op social media uitspraken tegen de komst van vluchtelingen of asielzoekerscentra zijn mogelijk nader onderzocht in opdracht van de gemeente Delft. Met medeweten van de burgemeesters van Westland, Rijswijk, Midden-Delfland hebben onderzoekers in het geheim bekeken of hun inwoners er extreemrechtse ideeën op nahielden, blijkt uit vertrouwelijke documenten.