Groente & Fruitbrigade bereikt mijlpaal: vijf miljoen kilo voedsel gered van verspilling

De Groente & Fruitbrigade in Poeldijk heeft een mooie mijlpaal bereikt: er is 5 miljoen kilo groente en fruit gered van verspilling en gedoneerd aan de voedselbanken.

Groente & Fruitbrigade redt groente en fruit en levert dit aan voedselbanken. De ambitie is om iedere klant van de voedselbank wekelijks van een kilo groente en fruit te voorzien. Sinds de start in 2018 in Poeldijk is de organisatie hard gegroeid. Het volume is vorig jaar met 30 procent toegenomen en er zijn nieuwe locaties geopend in Venlo en IJsselmuiden.

Vrijwilligers

De organisatie is blij met deze mooie mijlpaal, die bereikt kon worden dankzij de leveranciers en vrijwilligers. ,,De waarde van gezond voedsel is groot, zeker voor mensen in achterstandsposities zoals de klanten van de voedselbank”, zei voormalig minister van Landbouw Carola Schouten daar in 2018 over. En die klanten nemen in aantal toe, waardoor ook de behoefte aan groente en fruit toeneemt.

Aanbod

Daar staat tegenover dat het aanbod waarschijnlijk minder wordt omdat telers hun kas leeg laten liggen vanwege de stijgende energieprijzen. Ook is het op peil houden en uitbreiden van het vrijwilligersbestand een flinke uitdaging, stelt de organisatie. ,,Deze uitdagingen maken het werken voor de Groente & Fruitbrigade boeiend en maatschappelijk zeer relevant”, zegt Mary van Hoek-Hendriks, bestuurslid van de Groente & Fruitbrigade. ,,Maar wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. De 5-miljoen-kilo-mijlpaal is een enorme motivatie om ons vol energie in te blijven zetten voor vers en gezond voedsel voor voedselbanken én zo voedselverspilling tegen te gaan.”

