Groep de Mos: Varend Corso moet volgend jaar ook door Den Haag gaan

Ze praten er al jaren over, maar ook dit jaar gaat de Westlandse botenstoet van het Varend Corso niet door Den Haag. Wel kan je op zaterdag in het Uithofpark de met bloemen en groenten versierde schepen zien.

Als het aan Groep de Mos ligt, moeten de inwoners van Den Haag dit jaar voor de laatste keer naar het Uithofpark afreizen om de botenstoet te aanschouwen. De partij en het gemeentebestuur willen namelijk graag dat het Varend Corso door Den Haag gaat. Ook Rob Baan, de nieuwe voorzitter van het Varend Corso, heeft grote ambities.

Dit jaar raakt de stoet, ooit in het leven geroepen als promotie voor de Westlandse tuinbouw, Den Haag alleen bij het riviertje de Wen en wel op zaterdag rond 16.45 uur. Het driedaagse evenement heeft als thema 'WOW' en start vrijdag in Honselersdijk. Dan wordt de zogenoemde 'Rijnmonddag' gehouden. De route voert door De Lier, Schipluiden, Maasland, Maassluis en Vlaardingen. Voor het eerst gaat het Varend Corso ook het centrum van Maassluis in, tot aan de Monstersche Sluijs. In totaal doen 41 boten mee, die versierd zijn met 450.000 bloemen, 120.000 planten en 75.000 stuks groente en fruit.

Eindpunt

Zaterdag is de traditionele Westlanddag, waarbij de botenparade een groot deel van de Westlandse dorpen bezoekt. Ze varen een 'rondje'. Vertrek en eindpunt is het veilingterrein in Honselersdijk. Wie behoefte heeft aan nog meer entertainment, kan bijvoorbeeld naar Poeldijk of Kwintsheul, waar op verschillende plekken feesten worden georganiseerd.

Op de derde dag staat regio Delfland op het programma. Vanuit Honselersdijk varen de deelnemers via Schipluiden en Den Hoorn naar Delft, waar de Hooikade vol zal staan met belangstellenden.

Bus

Wie het corso wil bezoeken en niet met de - door de organisatie aanbevolen - fiets gaat, kan maar beter op tijd vertrekken. De tijden waarop de boten langs de verschillende punten varen, zijn te vinden op de website. Ook staan daar de parkeermogelijkheden op een rij. Zo kan je bij het politiebureau aan de Vierschaar in Naaldwijk je auto kwijt, maar ook aan de Baakwoning in 's-Gravenzande, op de Hollewatering in Kwintsheul en bij Van der Ende Racing In langs de Nieuweweg in Poeldijk.

In Delft kan je het beste gebruikmaken van de bestaande parkeergarages in de stad, of van het openbaar vervoer. Station Delft Centraal ligt op loopafstand van de vaarroute. Wie met de bus naar het Westland komt, kan het beste in Naaldwijk uitstappen. Daar ligt een aantal haltes vlakbij de route.