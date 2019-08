Groeten uit IJsland: ‘Het schijnt dat je er vier seizoenen op één dag kunt ervaren’

Crowdfun­ding levert Hans Samwel nieuwe camera op: ‘Het is zó ontzettend lief’

5 augustus Fotograaf Hans Samwel (69) kan binnenkort een nieuwe fotocamera uitzoeken. Door een plotse windvlaag verdween zijn camera tijdens het Varend Corso in De Lier met statief en al in het water. Via een crowdfundingsactie werd al snel 1500 euro opgehaald voor een nieuw apparaat. ,,Ik sta versteld van dat bedrag en was een dag van slag. Het is zó ontzettend lief.’’