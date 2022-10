Grootse spinningmarathon voor ALS Westland: ‘Het moet een beetje feest worden’

,,We gaan het groots aanpakken”, belooft Schinkel. ,,Ik ben sinds 2020 mede-eigenaar van de zaak. Het eerste jaar hebben we de tent helemaal naar mijn zin kunnen inrichten omdat we vanwege corona geen gasten mochten ontvangen. De zaak loopt nu erg goed en we kunnen het ons permitteren iets voor het goede doel te doen.”

Discostijl

Schinkel gaat de sportschool inrichten in discostijl en de spinners en instructeurs worden muzikaal begeleid door dj Daniel Spencer. De deelnemers, die voor één uur maar ook voor de hele middag kunnen inschrijven, worden door Hugo van Hees, Sander Noordermeer en Laura Wensveen onder handen genomen. Per uur betalen ze 25 euro. Inschrijven kan aan de balie, maar uiteraard ook via internet. Op de website healthcentermidex.nl is het lesrooster te vinden. Daarin kunnen spinners aangeven welk uur of welke uren ze mee willen doen. Er staan in totaal zestig fietsen.

In de watten

Uiteraard zullen de spinners tijdens de sessie in de watten worden gelegd, stelt Schinkel. ,,Vrijwilligers zullen de deelnemers tijdens het feest voorzien van fruit, krentenbollen en water. Omdat het ook een beetje feest moet worden bieden we na afloop een hapje en een drankje aan. Deelnemers die daarvan gebruik willen maken kunnen dat in het lesrooster ook kenbaar maken, zodat we weten wat we moeten inslaan. We hopen aan het eind van het feest een mooi bedrag te kunnen overhandigen aan ALS Westland.”