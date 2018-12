Grootse zoekactie naar vermiste Iris (14) uit Poeldijk

Er werd even na half elf alarm geslagen nadat Iris niet op school verschenen was. Een politiehelikopter werd ingezet om mee te zoeken op de route van haar huis naar haar school. De politie heeft nog geen vermoedens over waardoor het meisje niet op is komen dagen. Het gaat om een meisje van ongeveer 1,60 meter lang met een ‘normaal’ postuur. Ze heeft lang blond haar en droeg een zwarte spijkerbroek, een kort zwart jasje, een lichtblauwe trui en roze schoenen. Ze heeft een beige/lichtbruine schooltas bij zich en rijdt op een blauw/grijze Cortina fiets met bruine mand. Lees verder onder de foto.

Aanknopingspunten

Hoelang het meisje al gezocht wordt en onder welke omstandigheden zij verdween, kan de politie nog niet zeggen. Locatiedirecteur Han Versloot (ISW) bevestigt dat het meisje nooit op school is aangekomen nadat zij van huis vertrok. Er is bij de school ook geen indicatie van waar ze zich bevindt, noch aanknopingspunten voor het onderzoek.



Volgens Versloot is de moeder van het kind op school geweest en zijn klasgenoten en personeel op de hoogte gesteld van de situatie. De school laat weten mee te leven met de ouders.



