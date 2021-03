Grote biljetten en kleine bureaus zorgen voor vertraging bij het stemmen

Het dagboek van een kandidaat-Kamerlid: Zo zien de verkiezin­gen eruit voor Peter Valstar

17 maart Hoe ziet de verkiezing eruit voor een kandidaat-Kamerlid in coronatijd? Niet nog even honderden handen schudden in het centrum en geen grootschalige verkiezingsavond, maar met een zak chips op de bank de uitslag kijken? We vroegen Peter Valstar (VVD) te laten zien hoe hij de verkiezingsdag beleeft. Van de vijf Westlandse kandidaten heeft hij de grootste kans om in de Tweede Kamer te komen.