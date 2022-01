Grote brand verwoest kassencomplex Monster

Techniek en klimaat komen samen in nieuw pand op Honderd­land; bedrijven bundelen krachten

Ze komen elkaar regelmatig tegen bij projecten of vragen elkaars hulp om een klus te klaren. Dus waarom zou je dan niet samen verder gaan? Dat is precies wat DAEL Elektra uit Maasdijk en Van Dijk & Korteland uit De Lier gaan doen in een gloednieuw pand op Honderdland in Maasdijk. ,,Je moet een totaalpakket kunnen leveren.”

13 januari