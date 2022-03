Grote controle bij bedrijf in Poeldijk waar vorige maand enorme hoeveelheid drugs werd gevonden

De ondernemer belde zelf de politie toen de drugs werden gevonden. ,,Als de drugs eerder uit de container waren gehaald, had ik overigens ook de politie gebeld”, zei hij daar vorige maand over. ,,Want in dat geval hadden de papieren niet geklopt en had er 2100 kilo te weinig in de container gezeten. Dat is informatie die de politie ook graag heeft, weet ik uit de contacten die ik met de wijkagent heb.”